Festival Théâtre La Fabrikarêves Féminines Place du Champ de Foire Sauvagnon

Sauvagnon

Festival Théâtre La Fabrikarêves Féminines

Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Une équipe de foot féminin en 1978 une histoire joyeuse et victorieuse d’émancipation

C’est l’histoire d’une poignée de femmes qui vivent une aventure qui les dépasse.D’une kermesse à Reims en 1968 à la coupe du monde de football en 1978, ces femmes vont écrire un épisode décisif de l’histoire mondiale du sport totalement passé sous silence.Il s’agit aussi de raconter des trajectoires personnelles, des positionnements et des constructions individuels face à un déterminisme social extrêmement présent. Cette dramaturgie du réel où l’engagement et la création sont étroitement liés prendra la forme d’une comédie avec l’atmosphère de joie et de plaisir qui peut, parfois, accompagner des compétitions sportives. Comédie familiale à partir de 10 ans. .

Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 52 10 11 cie.tdjm@gmail.com

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English :

L’événement Festival Théâtre La Fabrikarêves Féminines Sauvagnon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran