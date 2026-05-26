Festival Théâtre La Fabrikarêves Le Soleil de Moses Place du Champ de Foire Sauvagnon
Festival Théâtre La Fabrikarêves Le Soleil de Moses Place du Champ de Foire Sauvagnon vendredi 19 juin 2026.
Sauvagnon
Festival Théâtre La Fabrikarêves Le Soleil de Moses
Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Dans la cabane du jardin de Kimberley, une petite bande de jeunes collégiens trouve un bébé pleurant dans un panier… Que vont-ils faire prévenir leurs parents ? Alerter la police ? Ou bien se débrouiller par eux-mêmes ? Un message écrit par la mère de l’enfant va peut-être les aider à prendre la bonne décision… Une pièce à hauteur d’enfance qui, au-delà du drame que vivent les réfugiés, célèbre l’amitié et la solidarité. .
Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 52 10 11 cie.tdjm@gmail.com
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English :
L’événement Festival Théâtre La Fabrikarêves Le Soleil de Moses Sauvagnon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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