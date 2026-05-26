Festival Théâtre La Fabrikarêves Le Soleil de Moses Place du Champ de Foire Sauvagnon

Sauvagnon

Festival Théâtre La Fabrikarêves Le Soleil de Moses

Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Dans la cabane du jardin de Kimberley, une petite bande de jeunes collégiens trouve un bébé pleurant dans un panier… Que vont-ils faire prévenir leurs parents ? Alerter la police ? Ou bien se débrouiller par eux-mêmes ? Un message écrit par la mère de l’enfant va peut-être les aider à prendre la bonne décision… Une pièce à hauteur d’enfance qui, au-delà du drame que vivent les réfugiés, célèbre l’amitié et la solidarité. .

Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 52 10 11 cie.tdjm@gmail.com

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English :

L’événement Festival Théâtre La Fabrikarêves Le Soleil de Moses Sauvagnon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran