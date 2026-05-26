Festival Théâtre La Fabrikarêves Trouver grâce Place du Champ de Foire Sauvagnon

Sauvagnon

Festival Théâtre La Fabrikarêves Trouver grâce

Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Les grands lycéens jouent ce texte magnifique sur l’adolescence…

Grâce a disparu. Elle a quitté précipitamment le collège après une dispute avec son ami Hakim et n’est pas rentrée chez elle. La famille, les camarades, les professeurs, tous se mobilisent pour retrouver la jeune fille, tandis que la police mène l’enquête et que les médias s’emparent de l’affaire. Où est Grâce? Elle est peut-être en danger. Le temps presse. Il faut la retrouver. Sur réservation. .

Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 52 10 11 cie.tdjm@gmail.com

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English :

L’événement Festival Théâtre La Fabrikarêves Trouver grâce Sauvagnon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran