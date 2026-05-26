Festival Théâtre La Fabrikarêves Debout les arbres Place du Champ de Foire Sauvagnon

Sauvagnon

Festival Théâtre La Fabrikarêves Debout les arbres

Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 13:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Des enfants, une forêt, deux histoires… de Pauline BUREAU, par l’atelier enfants. .

Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 52 10 11 cie.tdjm@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Théâtre La Fabrikarêves Debout les arbres Sauvagnon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran