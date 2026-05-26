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Festival Théâtre La Fabrikarêves Debout les arbres Place du Champ de Foire Sauvagnon

Festival Théâtre La Fabrikarêves Debout les arbres Place du Champ de Foire Sauvagnon

Festival Théâtre La Fabrikarêves Debout les arbres Place du Champ de Foire Sauvagnon samedi 20 juin 2026.

Lieu : Place du Champ de Foire

Adresse : Centre Festif

Ville : 64230 Sauvagnon

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Sauvagnon

Festival Théâtre La Fabrikarêves Debout les arbres

Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 13:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Des enfants, une forêt, deux histoires… de Pauline BUREAU, par l’atelier enfants.   .

Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 52 10 11  cie.tdjm@gmail.com

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English :

L’événement Festival Théâtre La Fabrikarêves Debout les arbres Sauvagnon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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