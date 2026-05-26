Festival Théâtre La Fabrikarêves Cyrano de Bergerac Place du Champ de Foire Sauvagnon
Festival Théâtre La Fabrikarêves Cyrano de Bergerac Place du Champ de Foire Sauvagnon samedi 20 juin 2026.
Sauvagnon
Festival Théâtre La Fabrikarêves Cyrano de Bergerac
Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Atelier adulte Cyrano de Bergerac d’Edmond ROSTAND.
Cyrano de Bergerac… Après Edmond l’année dernière, la monday factory propose l’œuvre magistrale d’Edmond Rostand ! .
Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 52 10 11 cie.tdjm@gmail.com
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English :
L’événement Festival Théâtre La Fabrikarêves Cyrano de Bergerac Sauvagnon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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