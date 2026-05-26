Festival Théâtre La Fabrikarêves Cyrano de Bergerac Place du Champ de Foire Sauvagnon

Sauvagnon

Festival Théâtre La Fabrikarêves Cyrano de Bergerac

Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Atelier adulte Cyrano de Bergerac d’Edmond ROSTAND.

Cyrano de Bergerac… Après Edmond l’année dernière, la monday factory propose l’œuvre magistrale d’Edmond Rostand ! .

Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 52 10 11 cie.tdjm@gmail.com

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English :

L’événement Festival Théâtre La Fabrikarêves Cyrano de Bergerac Sauvagnon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran