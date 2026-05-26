Festival Théâtre La Fabrikarêves Et puis, on a sauté Place du Champ de Foire Sauvagnon
Festival Théâtre La Fabrikarêves Et puis, on a sauté Place du Champ de Foire Sauvagnon samedi 20 juin 2026.
Sauvagnon
Festival Théâtre La Fabrikarêves Et puis, on a sauté
Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Deux enfants s’ennuient pendant la sieste. À l’étage en dessous les parents, divorcés, parlent planning. Pourquoi les adultes sont-ils toujours occupés à autre chose qu’à l’essentiel ?! Puisque c’est comme ça, il va falloir que Juliette et son petit frère Élias attirent leur attention… Quelle meilleure idée qu’une énorme bêtise, genre une fugue ? Les gamins sautent le pas, littéralement. Patatras ! La corde cède et c’est la chute dans un trou noir. De Pauline SALES par les ateliers lycéens. .
Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 52 10 11 cie.tdjm@gmail.com
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English :
L’événement Festival Théâtre La Fabrikarêves Et puis, on a sauté Sauvagnon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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