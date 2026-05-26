Festival Théâtre La Fabrikarêves Hors de Soi Place du Champ de Foire Sauvagnon
Festival Théâtre La Fabrikarêves Hors de Soi Place du Champ de Foire Sauvagnon samedi 20 juin 2026.
Sauvagnon
Festival Théâtre La Fabrikarêves Hors de Soi
Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
De Marilyn MATTEI, par les ateliers ados.
C’est le bordel ! Cette phrase revient en boucle dans le bureau de la direction du collège où sont présent·e·s les enseignant·e·s et une représentante des parents d’élèves. Les 3èmeC et Mme Hartman se sont enfermé·e·s dans la salle 204 en glissant un mot sous la porte que ça bouge . Et si c’était pour donner d’autres couleurs à la vie des élèves et des enseignant·e·s ! Dans une pièce pleine d’humour et de sensibilité, Marylin Mattei brosse un tableau réaliste et plein d’espoir sur la vie. .
Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 52 10 11 cie.tdjm@gmail.com
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English :
L’événement Festival Théâtre La Fabrikarêves Hors de Soi Sauvagnon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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