Festival Théâtre La Fabrikarêves Place du Champ de Foire Sauvagnon
Festival Théâtre La Fabrikarêves Place du Champ de Foire Sauvagnon dimanche 21 juin 2026.
Sauvagnon
Festival Théâtre La Fabrikarêves
Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
14h La princesse et l’homme sans cœur de Laurent Rogero, par l’atelier collégiens.
16h Albatros de Fabrice Melquiot par l’atelier lycéens.
18h Féminie de Pauline Bureau par l’atelier adultes. .
Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 52 10 11 cie.tdjm@gmail.com
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English :
L’événement Festival Théâtre La Fabrikarêves Sauvagnon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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