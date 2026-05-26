Festival Théâtre La Fabrikarêves Place du Champ de Foire Sauvagnon

Sauvagnon

Festival Théâtre La Fabrikarêves

Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

14h La princesse et l’homme sans cœur de Laurent Rogero, par l’atelier collégiens.

16h Albatros de Fabrice Melquiot par l’atelier lycéens.

18h Féminie de Pauline Bureau par l’atelier adultes. .

Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 52 10 11 cie.tdjm@gmail.com

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English :

L’événement Festival Théâtre La Fabrikarêves Sauvagnon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran