Festival Tigre Delik | 9ème édition Ubu Rennes 13 et 14 juin Ille-et-Vilaine

Billetterie en ligne (15 € l’Open Air, 15 € la soirée à l’UBU, ou 25 € les deux)

Le festival musical éclectique organisé par le BDA de l’IGR-IAE

Le 13 juin, rendez-vous pour la 9ème édition du Festival Tigre Delik !

Organisé par une équipe de 15 étudiants du Bureau des Arts de l’IGR‑IAE de Rennes, le festival rassemble 1 200 festivaliers. Fidèle à son ADN, le festival s’organise en 2 temps forts pour satisfaire tous les goûts :

* **15h – 22h** | **Open air aux** **anciennes Cartoucheries de Rennes.**

Une après-midi rythmée par des styles de musiques en tout genres : DJ set, electric bass house ou encore reggae français…

* **00h – 6h | After à l’UBU.**

On prolonge l’expérience à UBU qui accueillera une nuit 100% techno dans l’une des salles emblématiques de la scène rennaise.

[**> Billetterie en ligne**](https://www.billetweb.fr/festival-tigre-delik-9eme-edition?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio)

[**> Compte Instagram**](https://www.instagram.com/festivaltigredelik/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T06:00:00.000+02:00

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Ubu 1 Rue Saint-Hélier, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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