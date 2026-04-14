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Festival Tous En Scène à Germond-Rouvre Germond-Rouvre

Festival Tous En Scène à Germond-Rouvre Germond-Rouvre

Festival Tous En Scène à Germond-Rouvre Germond-Rouvre jeudi 7 mai 2026.

Adresse : Route du Bourlot

Ville : 79220 Germond-Rouvre

Département : Deux-Sèvres

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Tarif :

Germond-Rouvre

Festival Tous En Scène à Germond-Rouvre

Route du Bourlot Germond-Rouvre Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10

Nouvelle édition de Tous En Scène à Germond-Rouvre du 7 au 10 mai 2026.

Festival de spectacles vivants professionnel et amateur.   .

Route du Bourlot Germond-Rouvre 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27  contact.luv@csc79.org

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English : Festival Tous En Scène à Germond-Rouvre

L’événement Festival Tous En Scène à Germond-Rouvre Germond-Rouvre a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Niort Marais Poitevin

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