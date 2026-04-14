Festival Tous En Scène à Germond-Rouvre Germond-Rouvre
Festival Tous En Scène à Germond-Rouvre Germond-Rouvre jeudi 7 mai 2026.
Germond-Rouvre
Festival Tous En Scène à Germond-Rouvre
Route du Bourlot Germond-Rouvre Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10
Nouvelle édition de Tous En Scène à Germond-Rouvre du 7 au 10 mai 2026.
Festival de spectacles vivants professionnel et amateur. .
Route du Bourlot Germond-Rouvre 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27 contact.luv@csc79.org
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English : Festival Tous En Scène à Germond-Rouvre
L’événement Festival Tous En Scène à Germond-Rouvre Germond-Rouvre a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Niort Marais Poitevin