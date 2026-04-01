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Vide Grenier à Germond-Rouvre Germond-Rouvre

Vide Grenier à Germond-Rouvre Germond-Rouvre

Vide Grenier à Germond-Rouvre Germond-Rouvre dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Route de la Ballade

Ville : 79220 Germond-Rouvre

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 6 Tarif de base plein tarif

Germond-Rouvre

Vide Grenier à Germond-Rouvre

Route de la Ballade Germond-Rouvre Deux-Sèvres

Tarif : – – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Une belle journée en perspective pour chiner, se balader et passer un moment convivial en famille.

Au programme
– Foodtrucks & buvette
– Balades à poney
– Pêche à la ligne
– Structure gonflable

Vous souhaitez exposer ? Les réservations sont ouvertes !

6€ les 3 mètres   .

Route de la Ballade Germond-Rouvre 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 88 56 32  ape.champdumoulin79@gmail.com

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English : Vide Grenier à Germond-Rouvre

L’événement Vide Grenier à Germond-Rouvre Germond-Rouvre a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Niort Marais Poitevin

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