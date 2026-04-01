Vide Grenier à Germond-Rouvre Germond-Rouvre
Vide Grenier à Germond-Rouvre Germond-Rouvre dimanche 26 avril 2026.
Germond-Rouvre
Vide Grenier à Germond-Rouvre
Route de la Ballade Germond-Rouvre Deux-Sèvres
Tarif : – – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Une belle journée en perspective pour chiner, se balader et passer un moment convivial en famille.
Au programme
– Foodtrucks & buvette
– Balades à poney
– Pêche à la ligne
– Structure gonflable
Vous souhaitez exposer ? Les réservations sont ouvertes !
6€ les 3 mètres .
Route de la Ballade Germond-Rouvre 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 88 56 32 ape.champdumoulin79@gmail.com
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English : Vide Grenier à Germond-Rouvre
L’événement Vide Grenier à Germond-Rouvre Germond-Rouvre a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Niort Marais Poitevin