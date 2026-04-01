Germond-Rouvre

Vide Grenier à Germond-Rouvre

Route de la Ballade Germond-Rouvre Deux-Sèvres

Tarif : – – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Une belle journée en perspective pour chiner, se balader et passer un moment convivial en famille.

Au programme

– Foodtrucks & buvette

– Balades à poney

– Pêche à la ligne

– Structure gonflable

Vous souhaitez exposer ? Les réservations sont ouvertes !

6€ les 3 mètres .

Route de la Ballade Germond-Rouvre 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 88 56 32 ape.champdumoulin79@gmail.com

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English : Vide Grenier à Germond-Rouvre

L’événement Vide Grenier à Germond-Rouvre Germond-Rouvre a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Niort Marais Poitevin