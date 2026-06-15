Festival Traverse Apéro conte sortie de stage donner à rire avec les mots des histoires Soudan dimanche 19 juillet 2026.

Soudan

Festival Traverse Apéro conte sortie de stage donner à rire avec les mots des histoires

Soudan Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Accompagnement par Jeanne Ferron

Vivez un moment pétillant lors de l’apéro-conte. Les stagiaires feront vibrer les histoires qu’ils ont façonnées avec humour et audace sous le regard de Jeanne Ferron. Entre éclats de rire et émotions partagées, ils joueront avec les mots pour la

plus grande joie de nos oreilles. Une restitution conviviale à savourer ensemble à l’heure de l’apéro.

Buvette assurée par le Comité des fêtes de Soudan

Gratuit/ Tout public. .

Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr

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English : Festival Traverse Apéro conte sortie de stage donner à rire avec les mots des histoires

L’événement Festival Traverse Apéro conte sortie de stage donner à rire avec les mots des histoires Soudan a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Haut Val De Sèvre