Festival Traverse Balade contée Cécile Bergame Soudan
Festival Traverse Balade contée Cécile Bergame Soudan dimanche 19 juillet 2026.
Soudan
Festival Traverse Balade contée Cécile Bergame
Soudan Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Pour vous emmener en balade contée, Cécile a tout ce qu’il faut dans son sac à dos : un éventail d’histoires qui l’ont vue grandir entre son père caribéen et sa mère travaillant auprès de jeunes enfants. Sa passion est devenue son métier : Cécile raconte et publie aussi des histoires. Elle crée avec le terreau de l’enfance en posant son regard d’adulte. Sa parole est profondément poétique et réjouissante !
Gratuit .
Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr
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English : Festival Traverse Balade contée Cécile Bergame
L’événement Festival Traverse Balade contée Cécile Bergame Soudan a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Haut Val De Sèvre