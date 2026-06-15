Festival Traverse Chapeau de beurre et soulier de verre Cécile Bergame Sainte-Néomaye mercredi 15 juillet 2026.

Sainte-Néomaye

Festival Traverse Chapeau de beurre et soulier de verre Cécile Bergame

2 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Quand j’ai su que je venais vous voir, j’ai mis mon chapeau de beurre sur la tête, j’ai enfilé ma robe en toile d’araignée et j’ai sauté dans mes petits souliers de verre . La conteuse et autrice Cécile Bergame nous entraîne dans un tourbillon sensible et joyeux, avec ses histoires improbables et renversantes !

GRATUIT/ De 4 à 5 ans. .

2 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr

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English : Festival Traverse Chapeau de beurre et soulier de verre Cécile Bergame

L’événement Festival Traverse Chapeau de beurre et soulier de verre Cécile Bergame Sainte-Néomaye a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Haut Val De Sèvre