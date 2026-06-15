Festival Traverse les Facéties d’un lapin de beauce Jeanne Ferron Jardin du Prieuré Azay-le-Brûlé vendredi 17 juillet 2026.

Azay-le-Brûlé

Festival Traverse les Facéties d’un lapin de beauce Jeanne Ferron

Jardin du Prieuré 38 Rue du Prieuré le Bourg Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Jeanne Ferron raconte à sa façon les facéties, les folies, les malices d’un lapin beauceron capable de transformer la folie en sagesse, la bêtise en intelligence, la faiblesse en force. Il peut désarçonner quiconque lui met les bâtons dans les roues, et tout ça avec le sourire et la bonne humeur !

gratuit dès 5 ans

Bar et Restauration sur place. .

Jardin du Prieuré 38 Rue du Prieuré le Bourg Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr

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English : Festival Traverse les Facéties d’un lapin de beauce Jeanne Ferron

L’événement Festival Traverse les Facéties d’un lapin de beauce Jeanne Ferron Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Haut Val De Sèvre