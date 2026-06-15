Festival Traverse marcelle florence férin Jardin du Prieuré Azay-le-Brûlé

Azay-le-Brûlé

Festival Traverse marcelle florence férin

Jardin du Prieuré 38 Rue du Prieuré le Bourg Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Ce soir, Florence Férin est attendue sur scène. Mais, connaissez-vous Marcelle ? Attention, on s’attache très facilement à cette vieille femme venue “faire le ménage” qui se retrouve, un peu gênée mais surtout très bavarde, face à vous, public ! Elle hésite, s’emballe, partage, rit… et sans qu’on s’en rende compte, on en oublie Florence. Une rencontre pleine d’humour et de tendresse

Dès 12 ans. .

Jardin du Prieuré 38 Rue du Prieuré le Bourg Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr

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English : Festival Traverse marcelle florence férin

L’événement Festival Traverse marcelle florence férin Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Haut Val De Sèvre