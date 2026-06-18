Festival Traverse Sur le dos d’une souris Cécile Bergame Sainte-Néomaye
Festival Traverse Sur le dos d’une souris Cécile Bergame Sainte-Néomaye samedi 18 juillet 2026.
Sainte-Néomaye
Festival Traverse Sur le dos d’une souris Cécile Bergame
2 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Que se passe-t-il quand on se retrouve seul ? Où est l’autre quand il n’est plus là ? L’épreuve de la séparation est une aventure épineuse pour les tout-petits.
Sur son tapis, avec la petite souris, Cécile Bergame mêle chants et récits pour dire avec douceur ce qui va et ce qui vient.
Gratuit/ De 1 à 3 ans. .
2 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr
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English : Festival Traverse Sur le dos d’une souris Cécile Bergame
L’événement Festival Traverse Sur le dos d’une souris Cécile Bergame Sainte-Néomaye a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Haut Val De Sèvre