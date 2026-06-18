Sainte-Néomaye

Festival Traverse Sur le dos d’une souris Cécile Bergame

2 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Que se passe-t-il quand on se retrouve seul ? Où est l’autre quand il n’est plus là ? L’épreuve de la séparation est une aventure épineuse pour les tout-petits.

Sur son tapis, avec la petite souris, Cécile Bergame mêle chants et récits pour dire avec douceur ce qui va et ce qui vient.

Gratuit/ De 1 à 3 ans. .

2 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr

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English : Festival Traverse Sur le dos d’une souris Cécile Bergame

L’événement Festival Traverse Sur le dos d’une souris Cécile Bergame Sainte-Néomaye a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Haut Val De Sèvre