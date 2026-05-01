Festival Tulle remet le son Concert Elodie Soulard Place Pasteur Tulle
Festival Tulle remet le son Concert Elodie Soulard Place Pasteur Tulle samedi 30 mai 2026.
Tulle
Festival Tulle remet le son Concert Elodie Soulard
Place Pasteur Eglise St Jean Tulle Corrèze
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concert Elodie Soulard Accordéoniste concertiste – .
Place Pasteur Eglise St Jean Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00
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English : Festival Tulle remet le son Concert Elodie Soulard
L’événement Festival Tulle remet le son Concert Elodie Soulard Tulle a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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