Festival Tulle remet le son Concert Elodie Soulard Place Pasteur Tulle

Tulle

Festival Tulle remet le son Concert Elodie Soulard

Place Pasteur Eglise St Jean Tulle Corrèze

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concert Elodie Soulard Accordéoniste concertiste – .

Place Pasteur Eglise St Jean Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00

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English : Festival Tulle remet le son Concert Elodie Soulard

L’événement Festival Tulle remet le son Concert Elodie Soulard Tulle a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze