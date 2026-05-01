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Festival Tulle remet le son Concert Elodie Soulard Place Pasteur Tulle

Festival Tulle remet le son Concert Elodie Soulard Place Pasteur Tulle

Festival Tulle remet le son Concert Elodie Soulard Place Pasteur Tulle samedi 30 mai 2026.

Lieu : Place Pasteur

Adresse : Eglise St Jean

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 20 Tarif de base plein tarif

Tulle

Festival Tulle remet le son Concert Elodie Soulard

Place Pasteur Eglise St Jean Tulle Corrèze

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Concert Elodie Soulard Accordéoniste concertiste –   .

Place Pasteur Eglise St Jean Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00 

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English : Festival Tulle remet le son Concert Elodie Soulard

L’événement Festival Tulle remet le son Concert Elodie Soulard Tulle a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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