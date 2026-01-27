Festival Un clown dans l’assiette Soirée Céline Dion Matha

Festival Un clown dans l’assiette Soirée Céline Dion Matha samedi 25 avril 2026.

Festival Un clown dans l’assiette Soirée Céline Dion

Cinéma le Forum Matha Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Spectacle D’amour et d’amitiés • Compagnie Vraiment Super + Projection du film Céline de Valérie Lemercier
En partenariat avec l’association Ciné Matha et le Festival Transatlantique
  .

Cinéma le Forum Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 46 77 73  lamottedesfees@gmail.com

English :

Show D?amour et d?amitiés? Compagnie Vraiment Super + Screening of Valérie Lemercier’s film Céline
In partnership with Ciné Matha and Festival Transatlantique

