Festival Un clown dans l’assiette Soirée Céline Dion Matha samedi 25 avril 2026.
Cinéma le Forum Matha Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-04-25
Spectacle D’amour et d’amitiés • Compagnie Vraiment Super + Projection du film Céline de Valérie Lemercier
En partenariat avec l’association Ciné Matha et le Festival Transatlantique
Cinéma le Forum Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 46 77 73 lamottedesfees@gmail.com
Show D?amour et d?amitiés? Compagnie Vraiment Super + Screening of Valérie Lemercier’s film Céline
In partnership with Ciné Matha and Festival Transatlantique
