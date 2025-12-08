Parcours macrophotographie des insectes Matha Charente-Maritime

Parcours macrophotographie des insectes

Parcours macrophotographie des insectes Complexe sportif Emmanuel Lacroix 17160 Matha Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

À travers de grands panneaux photographiques réalisés par Gérard Vaubourg et installés dans la commune, plongez dans l’univers fascinant de l’infiniment petit en découvrant les insectes qui peuplent nos jardins en Vals de Saintonge.

Entdecken Sie die Insekten, die unsere Gärten in Vals de Saintonge bevölkern, und tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Kleinen.

Grandi pannelli fotografici realizzati da Gérard Vaubourg ed esposti in tutta la città vi condurranno nell’affascinante mondo dell’infinitamente piccolo, alla scoperta degli insetti che popolano i nostri giardini di Vals de Saintonge.

Grandes paneles fotográficos creados por Gérard Vaubourg y expuestos por toda la ciudad le adentrarán en el fascinante mundo de lo infinitamente pequeño, mientras descubre los insectos que pueblan nuestros jardines de los Vals de Saintonge.

