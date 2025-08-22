A la découverte du patrimoine de Matha Saint-Hérie Matha Charente-Maritime

A la découverte du patrimoine de Matha Saint-Hérie

A la découverte du patrimoine de Matha Saint-Hérie Parking de l’église de St Hérie 17160 Matha Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Avec la carte et votre téléphone, équipé d’un QR Code, partez à la découverte du patrimoine de Saint-Hérie, au sud de Matha

https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/a3b034a0-c7b1-4438-8f7e-9c01f95ce7d8/a-la-decouverte-du-patrimoine-de-matha-saint-herie +33 5 46 58 50 64

English :

Use the map and your mobile phone, equipped with a QR Code, to discover the heritage of Saint-Hérie, south of Matha.

Deutsch :

Mit der Karte und Ihrem Telefon, das mit einem QR-Code ausgestattet ist, können Sie das Kulturerbe von Saint-Hérie, südlich von Matha, entdecken

Italiano :

Con la mappa e il vostro telefono, dotato di un codice QR, scoprite il patrimonio di Saint-Hérie, a sud di Matha

Español :

Con el mapa y su teléfono, equipado con un código QR, descubra el patrimonio de Saint-Hérie, al sur de Matha

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme