Festival Un Temps pour Elles : AU NORD Église de Vétheuil Vétheuil

À la fin du XIXᵉ siècle, Valborg Aulin est une figure reconnue à Stockholm : ses œuvres sont jouées, publiées, défendues. Puis elle quitte la scène musicale et cesse de composer, laissant derrière elle, entre autres, deux quatuors d’une ambition remarquable. En 1915, au Danemark, Nancy Dalberg fait un pari audacieux : consacrer un concert entier à sa musique. Son quatuor en ouvre la soirée, soutenu par son professeur Carl Nielsen. Une expérience qu’elle décrira comme « un conte de fées », entendant ses notes prendre vie.

Mettre ces deux œuvres en regard, c’est faire entendre deux manières d’incarner le quatuor à cordes dans la Scandinavie de la fin du XIXᵉ et du début du XXᵉ siècle.

Composés à vingt-cinq ans d’écart, les quatuors de Valborg Aulin et Nancy Dalberg témoignent d’un même geste : s’inscrivent dans l’une des formes majeures de la musique de chambre. Formées entre Stockholm, Copenhague et Paris, ces deux compositrices s’inscrivent dans les circulations musicales européennes de leur temps, tout en développant une écriture profondément personnelle.

Le samedi 13 juin 2026

de 17h00 à 18h15

payant

LES TARIFS : de 5 à 20 €

OÙ ACHETER SES BILLETS ?

> En ligne : Billetterie en ligne

> Au guichet à l’entrée des concerts. Ouverture 1h avant les concerts.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T21:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T17:00:00+02:00_2026-06-13T18:15:00+02:00

Église de Vétheuil 13 Rue de l’Église 95510 Vétheuil

https://festivaluntempspourelles.com +33753854458 festival@citedescompositrices.com



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