Festival Un Temps pour Elles : VOX FEMINAE Église de Vétheuil Vétheuil

Avec Vox Feminae, ce programme met en lumière des parcours de compositrices qui, au XVIIᵉ siècle, traversent les frontières, géographiques comme sociales.

D’Antonia Bembo, qui quitte l’Italie pour la France, à Barbara Strozzi, qui s’impose comme artiste indépendante dans la Venise baroque, en passant par Isabella Leonarda, qui compose au sein d’un couvent de Novare, ces trajectoires dessinent autant de façons d’exister et de créer.

Entre virtuosité vocale et espièglerie des cordes pincées, ce répertoire révèle une richesse émotionnelle, poétique et spirituelle d’une étonnante modernité, des canaux de la Sérénissime aux palais de Rome.

Salué par la critique internationale – Diapason d’or, Editor’s Choice (Gramophone), TTT (Télérama), Editor’s Choice (Limelight) – ce programme s’impose comme une redécouverte majeure du répertoire baroque.

Entre virtuosité vocale et espièglerie des cordes pincées, un panorama d’un ailleurs pas si lointain, des canaux de la Sérénissime aux palais de la ville éternelle…

« Un hommage vibrant aux compositrices italiennes du Seicento. »

Le dimanche 14 juin 2026

de 17h00 à 18h15

payant

LES TARIFS : de 5 à 20 €

OÙ ACHETER SES BILLETS ?

> En ligne : Billetterie en ligne

> Au guichet à l’entrée des concerts. Ouverture 1h avant les concerts.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T21:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T17:00:00+02:00_2026-06-14T18:15:00+02:00

Église de Vétheuil 13 Rue de l’Église 95510 Vétheuil

https://festivaluntempspourelles.com +33753854458 festival@citedescompositrices.com



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