Festival Un Temps pour Elles : CHICAGO Domaine de Villarceaux Chaussy

Chez Florence Price, le piano est à la fois lieu d’expérimentation et de synthèse, du geste miniature à l’ampleur du quintette – un corpus dont l’ampleur et la diversité ont été largement mises en lumière par le musicologue Michael Cooper, dont les conseils ont accompagné ce programme. Nora Holt n’est plus connue que par fragments, mais sa trajectoire – pianiste, critique, organisatrice – dit l’importance des réseaux qu’elle a contribué à structurer. Avec Betty Jackson King, l’écriture se fait plus concise, mais tout aussi ancrée dans une pratique de transmission.

Une autre ligne se dessine autour de la voix. Dans les œuvres de Dorothy Rudd Moore et Margaret Bonds, ce dialogue entre voix, cordes et piano prend une dimension à la fois intime et collective. Du spiritual à la musique de chambre, ces œuvres s’inscrivent dans une histoire dont Chicago est l’un des points d’ancrage.

Chicago n’est pas ici un décor, mais un espace de circulation, de formation et d’engagement. Florence Price s’y installe en 1927 ; Margaret Bonds y naît et y grandit ; Nora Holt y étudie, y écrit, y organise ; Betty Jackson King y reçoit sa formation. À travers elles se dessine un même ancrage, et une même nécessité : inventer, créer, transmettre.

Le dimanche 05 juillet 2026

de 17h00 à 18h15

payant

LES TARIFS : de 5 à 20 €

OÙ ACHETER SES BILLETS ?

> En ligne : Billetterie en ligne

> Au guichet à l’entrée des concerts. Ouverture 1h avant les concerts.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T21:15:00+02:00

Date(s) : 2026-07-05T17:00:00+02:00_2026-07-05T18:15:00+02:00

Domaine de Villarceaux Le Pré de l’Avenue 95710 Chaussy

https://festivaluntempspourelles.com +33753448558 festival@citedescompositrices.com



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