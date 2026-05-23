Festival Un Temps pour Elles : NUITS AMÉRICAINES Domaine de Villarceaux Chaussy

Partie I – West Coast

Côté Ouest, une Amérique lumineuse et libre. Entre la Californie et ses vastes horizons, la musique se nourrit de croisements : chanson, musique de chambre ou rythmes populaires.

Les œuvres de Catherine Urner, Vaughn De Leath, Bernice Petker ou Ulric Cole dessinent un paysage immédiat, vivant, profondément ancré dans le son et la voix

Entre les deux parties, nous vous proposons de partager un apéritif offert par le festival dans les jardins du domaine – comme une halte au cœur du voyage !

Partie II – East Coast

Puis la traversée se poursuit vers la côte Est. Avec Ruth Crawford Seeger, Louise Talma et Amy Beach, le programme se déploie dans des écritures contrastées. Le quintette de Marguerite Melville Liszniewska, salué dès sa création, en constitue l’un des jalons. La Zodiac Suite de Mary Lou Williams vient clore le programme. Une autre énergie surgit encore : urbaine, libre, à la croisée des mondes.

Deux côtes, une soirée, et une traversée musicale d’un bout à l’autre des États-Unis.

Le samedi 04 juillet 2026

de 17h30 à 18h45

payant

LES TARIFS : de 5 à 20 €

OÙ ACHETER SES BILLETS ?

> En ligne : Billetterie en ligne

> Au guichet à l’entrée des concerts. Ouverture 1h avant les concerts.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T20:30:00+02:00

fin : 2026-07-04T21:45:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T17:30:00+02:00_2026-07-04T18:45:00+02:00

Domaine de Villarceaux Le Pré de l’Avenue 95710 Chaussy

https://festivaluntempspourelles.com +33753854458 festival@citedescompositrices.com



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