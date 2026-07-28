Informations pratiques

Beauvoir

Festival Via Aeterna > concert d’ouverture De Piazzolla à Galliano

Barrage du Mont Saint-Michel Beauvoir Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 17:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Félicien Brut, direction musicale et accordéon et l’Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen.

À la croisée du savant et du populaire, c’est un instrument aux mille facettes qui ouvre le festival l’accordéon de Félicien Brut. Pour son passage en Normandie, l’accordéoniste applaudi sur les scènes du monde entier a imaginé un programme qui réalise une parfaite union des genres de la musette de Gus Viseur au tango enflammé d’Astor Piazzolla et Richard Galliano en passant par le folklore hongrois magnifié par Franz Liszt. Un concert à l’image de Félicien Brut exigeant et accessible, brillant et généreux !

Ce tout premier concert de la 9e édition fera vibrer une belle ligne rouge en extérieur, face au Mont Saint-Michel, public et musiciens seront littéralement posés au-dessus du Couesnon, l’ancestrale frontière entre Bretagne et Normandie, sur le barrage qui entretient chaque jour la frontière entre terre et mer autour du joyau normand.

Gratuit sur réservation.

Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique de Mont Saint-Michel Normandie Tourisme. .

Barrage du Mont Saint-Michel Beauvoir 50170 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Via Aeterna > concert d’ouverture De Piazzolla à Galliano

L’événement Festival Via Aeterna > concert d’ouverture De Piazzolla à Galliano Beauvoir a été mis à jour le 2026-07-28 par OT MSM Normandie BIT Genêts