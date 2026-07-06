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La Merveille à vélo électrique Magasin Bik’in Baie Beauvoir

samedi 8 août 2026 · Magasin Bik'in Baie · Beauvoir

La Merveille à vélo électrique Magasin Bik’in Baie Beauvoir

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Magasin Bik'in Baie
Adresse
2 rue d'Asteriac
Ville
50170 Beauvoir
Département
Manche
Tarif

Beauvoir

La Merveille à vélo électrique

Magasin Bik’in Baie 2 rue d’Asteriac Beauvoir Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 14:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Découvrez le Mont Saint-Michel à vélo ! Je vous guide tout au long du parcours ! Laissez-vous séduire par des paysages exceptionnels et vivez l’expérience unique d’approcher cette merveille du monde à votre rythme.
Matériels fournis
– vélo électrique
– sacoche sur le vélo pour transporter vos affaires
– casque de vélo
– gilet jaune
Activité à partir de 15 ans. Apporter votre pique-nique.   .

Magasin Bik’in Baie 2 rue d’Asteriac Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 6 42 31 89 58  sportsnaturedelabaie@gmail.com

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English : La Merveille à vélo électrique

L’événement La Merveille à vélo électrique Beauvoir a été mis à jour le 2026-07-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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