Festival Vintage & Retrogaming St Paulien Grande Halle d’exposition Saint Paulien

Informations pratiques

Ne manquez pas le Festival Vintage & Rétrogaming – SAINT PAULIEN 2026 sur une surface de 1500 m²…

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Nombreux exposants seront présents et vous proposeront un véritable Vintage Market pour les amoureux de la mode et accessoires, créations, musique, mobilier, animations, objets et déco qui font toute l’ambiance « old school » et nombreux exposants proposant à la vente : Retrogaming, consoles, jeux vidéo et pop culture des années 80’s aux années 2000…

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Rdv le 5 et 6 SEPTEMBRE 2026

– Samedi de 10h à 19h.

– Dimanche de 10h à 18h.

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Lieu :

GRANDE HALLE D’EXPOSITION

Chemin du Stade du Chomeil

43350 SAINT PAULIEN

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Au programme :

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Durant les 2 jours :

Un énorme Vintage Market avec de nombreux exposants et de nombreuses animations présentées par notre charmante speakerine Coco Das Vegas et proposées par Tandem Events France …

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Suivez l’événement facebook afin de découvrir les invités et tout le programme des animations :

https://www.facebook.com/events/edit/1322042266741216/

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Sur place également expo véhicules, stand photo, stand relooking, espace rétrogaming avec bornes d’arcade, tournois, concours Pin Up et nombreuses animations…

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Restauration :

Sur place, espace bar restauration afin de vous régaler…

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Billetterie :

– Entrée 1 journée : 5 €

– PASS Week-end : 8 €

– GRATUIT pour les -12 ans

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Billetterie sur place ou sur weezevent

https://my.weezevent.com/SAINTPAULIEN2026

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PARKING GRATUIT

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Organisation : Tandem Events France

https://www.tandemevents.fr

Renseignements : tandem.events71@gmail.com

Infoline : 06 68 31 79 05

Commercial : 06 81 01 12 54

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Bon Salon à Tous…