Festival Vintage & Retrogaming St Paulien Grande Halle d’exposition Saint Paulien
samedi 5 septembre 2026 · Grande Halle d'exposition · Saint Paulien
Informations pratiques
Ne manquez pas le Festival Vintage & Rétrogaming – SAINT PAULIEN 2026 sur une surface de 1500 m²…
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Nombreux exposants seront présents et vous proposeront un véritable Vintage Market pour les amoureux de la mode et accessoires, créations, musique, mobilier, animations, objets et déco qui font toute l’ambiance « old school » et nombreux exposants proposant à la vente : Retrogaming, consoles, jeux vidéo et pop culture des années 80’s aux années 2000…
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Rdv le 5 et 6 SEPTEMBRE 2026
– Samedi de 10h à 19h.
– Dimanche de 10h à 18h.
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Lieu :
GRANDE HALLE D’EXPOSITION
Chemin du Stade du Chomeil
43350 SAINT PAULIEN
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Au programme :
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Durant les 2 jours :
Un énorme Vintage Market avec de nombreux exposants et de nombreuses animations présentées par notre charmante speakerine Coco Das Vegas et proposées par Tandem Events France …
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Suivez l’événement facebook afin de découvrir les invités et tout le programme des animations :
https://www.facebook.com/events/edit/1322042266741216/
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Sur place également expo véhicules, stand photo, stand relooking, espace rétrogaming avec bornes d’arcade, tournois, concours Pin Up et nombreuses animations…
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Restauration :
Sur place, espace bar restauration afin de vous régaler…
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Billetterie :
– Entrée 1 journée : 5 €
– PASS Week-end : 8 €
– GRATUIT pour les -12 ans
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Billetterie sur place ou sur weezevent
https://my.weezevent.com/SAINTPAULIEN2026
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PARKING GRATUIT
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Organisation : Tandem Events France
https://www.tandemevents.fr
Renseignements : tandem.events71@gmail.com
Infoline : 06 68 31 79 05
Commercial : 06 81 01 12 54
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Bon Salon à Tous…