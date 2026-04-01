FESTIVAL VITAMINE L SALON DU LIVRE ET SPECTACLES MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE Saint-Gaudens
FESTIVAL VITAMINE L SALON DU LIVRE ET SPECTACLES MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE Saint-Gaudens samedi 11 avril 2026.
Saint-Gaudens
FESTIVAL VITAMINE L SALON DU LIVRE ET SPECTACLES
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Nouvelle édition du Festival Littérature et Jeunesse !
Journée où vous pourrez venir à la rencontre de différents auteurs/autrices et illustrateurs/illustratrices, mais aussi profitez de spectacles musicaux autour du livre !
Pour ce salon du livre, venez à la rencontre de Fanny Pageaud, Maria Jalibert, Jean-Christophe Tixier, Henri Meunier, Cécile Roumiguière, Jo Witek et Carole Chaix, ils se feront un plaisir de vous présenter leurs œuvres et d’en discuter avec vous !
Inscriptions aux spectacles sur Hello Asso. .
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie vitaminel@laposte.net
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English :
Another edition of the Festival Littérature et Jeunesse!
L’événement FESTIVAL VITAMINE L SALON DU LIVRE ET SPECTACLES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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