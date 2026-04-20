CINÉ-RENCONTRE GARONNE VUE PAR GARONNE, DE SA SOURCE À L’OCÉAN CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens
CINÉ-RENCONTRE GARONNE VUE PAR GARONNE, DE SA SOURCE À L’OCÉAN CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens mercredi 6 mai 2026.
Saint-Gaudens
CINÉ-RENCONTRE GARONNE VUE PAR GARONNE, DE SA SOURCE À L’OCÉAN
CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 20:30:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Le collectif Elypse & le Cinéma le Régent vous proposent
Un film de Hélène Michel-Caillet
<< Je suis née quelque part. Des Pyrénées à l’Océan, mon histoire commence au-delà du Tuc Pomero,
dans la Province de Huesca, au pied des neiges septentrionales de l’Aneto, au trou du Toro, ce lac bleu canard où la montagne me boit d’avantage que je m’infiltre dans ses entrailles de granit pour ressurgir, Aranaise, au Guells de Joeu.
Je suis plurielle, je sais toutes les langues, ad augusta per angusta, seul m’intéresse l’Océan, ce colosse mâle et barbu.
Source, torrent, rivière puis fleuve, je me dilue et vous quitte pour lui, mais désormais le monde m’appartient ! >>
Dame Garonne identifie notre territoire et marque de son empreinte nos paysages et nos activités avec ses différents visages. Au travers du médium documentaire de ce projet Garonne vue par Garonne, nous souhaitons créer un outil poétique et sensoriel afin de redonner la parole au fleuve. L’idée est de mettre en valeur Garonne comme un conte, comme une personne qui raconte sa propre histoire celle du voyage de la goutte d’eau sortie de l’antre de la terre pour finir dans les bras de l’océan.
PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE, EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE 7 .
CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com
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English :
The Elypse collective & Cinéma le Régent present
L’événement CINÉ-RENCONTRE GARONNE VUE PAR GARONNE, DE SA SOURCE À L’OCÉAN Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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