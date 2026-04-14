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Festival Zarb’ Event Châteaudun

Festival Zarb’ Event Châteaudun

Festival Zarb’ Event Châteaudun samedi 2 mai 2026.

Adresse : Moulin à Tan

Ville : 28200 Châteaudun

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Châteaudun

Festival Zarb’ Event

Moulin à Tan Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 16:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Le Moulin à Tan et les Zarbis vous donne rendez-vous pour un moment de pur bonheur
Un festival d’arts de la rue et de musique punk, festif et engagé, pour célébrer l’art sous toutes ses formes et partager ensemble un moment de pur kiff, dans le respect et le bon délire.
Concert à 20h. 10  .

Moulin à Tan Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

The Moulin à Tan and the Zarbis invite you to a moment of pure pleasure

L’événement Festival Zarb’ Event Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-14 par OT GRAND CHATEAUDUN

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