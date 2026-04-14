Festival Zarb’ Event Châteaudun
Festival Zarb’ Event Châteaudun samedi 2 mai 2026.
Châteaudun
Festival Zarb’ Event
Moulin à Tan Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 16:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Le Moulin à Tan et les Zarbis vous donne rendez-vous pour un moment de pur bonheur
Un festival d’arts de la rue et de musique punk, festif et engagé, pour célébrer l’art sous toutes ses formes et partager ensemble un moment de pur kiff, dans le respect et le bon délire.
Concert à 20h. 10 .
Moulin à Tan Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
The Moulin à Tan and the Zarbis invite you to a moment of pure pleasure
L’événement Festival Zarb’ Event Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-14 par OT GRAND CHATEAUDUN
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