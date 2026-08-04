#FestivalEstivalDeJam2026 JAM SESSION DE JOANNE DOLLY Le Baiser Salé Paris
samedi 29 août 2026 · Le Baiser Salé · Paris
Informations pratiques
Chanteuse, contrebassiste et flûtiste, elle navigue entre les genres avec une aisance déconcertante. Son univers est une fusion organique de gospel, de jazz et de rythmes afro-caribéens, où chaque note respire la liberté et la passion.
Sur scène, elle vit, elle partage, elle transporte, et tisse un lien entre le jazz, la soul et les vibrations caribéennes. Sa contrebasse devient partenaire de danse, sa voix une onde qui rassemble. Chaque performance se transforme en rituel collectif quelque part entre la fête, la transe et la prière.
Nourrie par des figures légendaires comme Sarah Vaughan, Carmen McRae ou Esperanza Spalding, Joanne forge pourtant une identité singulière, solaire, ancrée dans l’instant. Elle écrit sa propre histoire, entre groove incandescent et poésie sans fard. Avec Joanne Dolly, la musique devient un souffle, un sourire, une force qui frappe en plein cœur.
Originaire de Martinique, Joanne Dolly irradie la scène parisienne avec une intensité rare !
Le vendredi 28 août 2026
de 21h00 à 23h00
gratuit sous condition Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-29T00:00:00+02:00
fin : 2026-08-29T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-28T21:00:00+02:00_2026-08-28T23:00:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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