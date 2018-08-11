FESTIVALYRIQUE CONCERT Avène
FESTIVALYRIQUE CONCERT Avène mercredi 29 juillet 2026.
Avène
FESTIVALYRIQUE CONCERT
Avène Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Festivalyrique concerts gratuits
22 & 28 juillet 18h
11 août 18h
Théâtre municipal Lamalou-les-Bains
29 juillet 18h Avène
12 août 18h Villemagne-l’argentière
Festivalyrique concerts gratuits
22 & 28 juillet 18h
11 août 18h
Théâtre municipal Lamalou-les-Bains
29 juillet 18h Avène
12 août 18h Villemagne-l’argentière .
Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07
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English : FESTIVALYRIQUE CONCERT
Festivalyrique free concerts
july 22 & 28 18h
august 11th 18h
Théâtre municipal Lamalou-les-Bains
july 29 18h Avène
august 12 18h Villemagne-l’argentière
L’événement FESTIVALYRIQUE CONCERT Avène a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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