Festiv’Anima L’Anima Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan

Festiv’Anima

L’Anima 11 rue du Maréchal Bosquet Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-15

Notre association L’Anima développe tout au long de l’année des activités d’expression artistique et corporelle destinées à tous les publics.

Dans cette dynamique, nous organisons du Lundi 15 au Vendredi 19 juin à la première édition du Festiv’Anima, un festival autour de la créativité et des pratiques artistiques participatives. Pendant cinq jours, ateliers, performances, exposition, scène ouverte et concert viendront animer la Salle de l’Anima et la Salle Lamarque-Candau.

Le temps fort du festival aura lieu le jeudi 18 juin avec une scène ouverte dès 19h puis le concert du groupe Maryncaz à 21h.

Nous souhaiterions pouvoir vous rencontrer afin de vous présenter plus en détail l’Anima, cette première édition du festival, ainsi que les liens et collaborations que nous pourrions imaginer avec l’Office de Tourisme autour de la vie culturelle locale. .

L’Anima 11 rue du Maréchal Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 44 23 80 espace.anima@gmail.com

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English : Festiv’Anima

L’événement Festiv’Anima Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mont-de-Marsan