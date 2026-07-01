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AGENDA · Marennes-Hiers-Brouage

Festiv’été à Brouage Citadelle de Brouage Marennes-Hiers-Brouage

vendredi 24 juillet 2026 · Citadelle de Brouage · Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Citadelle de Brouage
Adresse
Brouage
Ville
17320 Marennes-Hiers-Brouage
Département
Charente-Maritime
Tarif

Marennes-Hiers-Brouage

Festiv’été à Brouage

Citadelle de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Festiv’été, Des soirées estivales placées sous le signe de la musique, du partage et de la bonne humeur.
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Citadelle de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 07 00  accueil.marennes@marennes.fr

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English : Summer Festival in Brouage

Festiv’%E9t%E9, Summer evenings filled with music, togetherness, and good cheer.

L’événement Festiv’été à Brouage Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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