Festivités de la Fête Nationale Rue Pierre Metayer Saint-Denis-d’Oléron
Festivités de la Fête Nationale Rue Pierre Metayer Saint-Denis-d’Oléron lundi 13 juillet 2026.
Saint-Denis-d’Oléron
Festivités de la Fête Nationale
Rue Pierre Metayer Port de plaisance et plage de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 01:00:00
Date(s) :
2026-07-13
À l’occasion de la Fête Nationale, rendez-vous à Saint-Denis d’Oléron pour une soirée festive repas convivial, concert-bal avec le groupe Odyssée Live sur l’esplanade du port, puis feu d’artifice à 23h sur la plage de la Boirie. Ambiance garantie !
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Rue Pierre Metayer Port de plaisance et plage de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr
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English :
To celebrate the Fête Nationale, join us in Saint-Denis d?Oléron for a festive evening: a convivial meal, a concert-ballet with the group Odyssée Live on the harbor esplanade, followed by fireworks at 11pm on the Boirie beach. Atmosphere guaranteed!
L’événement Festivités de la Fête Nationale Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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