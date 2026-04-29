Festivités de Montier-en-Der La Porte du Der
Festivités de Montier-en-Der La Porte du Der lundi 13 juillet 2026.
La Porte du Der
Festivités de Montier-en-Der
Montier-en-der La Porte du Der Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Tout public
Montier-en-Der vous propose ses festivités le 13 juillet au stade Raymond à partir de 20h.
Retrouvez en première partie Christopher Muel et Adeline Paris et leur danseuses et
Flying on my own une tribute de Céline Dion en deuxième partie ainsi qu’un concert spécial sur Les Plus Beaux Duos. .
Montier-en-der La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 22 62
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English :
L’événement Festivités de Montier-en-Der La Porte du Der a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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