Portes ouvertes de la Brasserie Artisanale du Der

Brasserie artisanale du Der La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Tout public

Portes ouvertes avec animations, visites commentées de la Brasserie à 17h et 18h ( sur réservation) , concerts à 19h. .

Brasserie artisanale du Der La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 99 19

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English :

L’événement Portes ouvertes de la Brasserie Artisanale du Der La Porte du Der a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne