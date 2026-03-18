Portes ouvertes de la Brasserie Artisanale du Der La Porte du Der
Portes ouvertes de la Brasserie Artisanale du Der La Porte du Der samedi 11 juillet 2026.
Portes ouvertes de la Brasserie Artisanale du Der
Brasserie artisanale du Der La Porte du Der Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Tout public
Portes ouvertes avec animations, visites commentées de la Brasserie à 17h et 18h ( sur réservation) , concerts à 19h. .
Brasserie artisanale du Der La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 99 19
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English :
L’événement Portes ouvertes de la Brasserie Artisanale du Der La Porte du Der a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne