Festivités de Noël | Stage Vitrail Saint-Maximin
samedi 5 décembre 2026 · Saint-Maximin
Informations pratiques
Saint-Maximin
Festivités de Noël | Stage Vitrail
22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise
Tarif : 60 – 60 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 09:30:00
fin : 2026-12-06 17:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Céline Grandsert, vitrailliste professionnelle, vous propose de vous faire découvrir sa passion l’art du vitrail.
Le temps d’une demi-journée, venez confectionner vos propres DÉCORATIONS DE NOËL!!
Ces œuvres de couleurs et de transparence magnifieront à merveille votre sapin de Noël. Et quelle fierté vous aurez de dire à vos convives que c’est vous qui les avez réalisés !
INFORMATIONS PRATIQUES
Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre
www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54
Venir en transports en commun
En bus Lignes D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Arrêt Mairie de Saint Maximin
À savoir: Stage adapté aux adultes et enfants dès 16 ans
Céline Grandsert, vitrailliste professionnelle, vous propose de vous faire découvrir sa passion l’art du vitrail.
Le temps d’une demi-journée, venez confectionner vos propres DÉCORATIONS DE NOËL!!
Ces œuvres de couleurs et de transparence magnifieront à merveille votre sapin de Noël. Et quelle fierté vous aurez de dire à vos convives que c’est vous qui les avez réalisés !
INFORMATIONS PRATIQUES
Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre
www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54
Venir en transports en commun
En bus Lignes D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Arrêt Mairie de Saint Maximin
À savoir: Stage adapté aux adultes et enfants dès 16 ans .
22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr
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English :
Céline Grandsert, professional stained glass artist, invites you to discover her passion: the art of stained glass.
For half a day, come and make your own CHRISTMAS DECORATIONS!
These works of color and transparency will magnify your Christmas tree to perfection. And how proud you’ll be to tell your guests that you made them!
PRACTICAL INFORMATION
Places are limited, so bookings must be made through the Maison de la Pierre:
www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54
By public transport
By bus: Lines D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Stop: Mairie de Saint Maximin
Good to know: Suitable for adults and children aged 16 and over
L’événement Festivités de Noël | Stage Vitrail Saint-Maximin a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
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