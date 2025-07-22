Festivités de Noël | Stage Vitrail Saint-Maximin

Informations pratiques

Saint-Maximin

Festivités de Noël | Stage Vitrail

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 09:30:00

fin : 2026-12-06 17:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Céline Grandsert, vitrailliste professionnelle, vous propose de vous faire découvrir sa passion l’art du vitrail.

Le temps d’une demi-journée, venez confectionner vos propres DÉCORATIONS DE NOËL!!

Ces œuvres de couleurs et de transparence magnifieront à merveille votre sapin de Noël. Et quelle fierté vous aurez de dire à vos convives que c’est vous qui les avez réalisés !

INFORMATIONS PRATIQUES

Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Venir en transports en commun

En bus Lignes D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Arrêt Mairie de Saint Maximin

À savoir: Stage adapté aux adultes et enfants dès 16 ans

Céline Grandsert, vitrailliste professionnelle, vous propose de vous faire découvrir sa passion l’art du vitrail.

Le temps d’une demi-journée, venez confectionner vos propres DÉCORATIONS DE NOËL!!

Ces œuvres de couleurs et de transparence magnifieront à merveille votre sapin de Noël. Et quelle fierté vous aurez de dire à vos convives que c’est vous qui les avez réalisés !

INFORMATIONS PRATIQUES

Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Venir en transports en commun

En bus Lignes D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Arrêt Mairie de Saint Maximin

À savoir: Stage adapté aux adultes et enfants dès 16 ans .

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

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English :

Céline Grandsert, professional stained glass artist, invites you to discover her passion: the art of stained glass.

For half a day, come and make your own CHRISTMAS DECORATIONS!

These works of color and transparency will magnify your Christmas tree to perfection. And how proud you’ll be to tell your guests that you made them!

PRACTICAL INFORMATION

Places are limited, so bookings must be made through the Maison de la Pierre:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

By public transport

By bus: Lines D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Stop: Mairie de Saint Maximin

Good to know: Suitable for adults and children aged 16 and over

L’événement Festivités de Noël | Stage Vitrail Saint-Maximin a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme Creil Sud Oise