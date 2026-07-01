Festivités du 13 juillet à Conches-en-Ouche Conches-en-Ouche
lundi 13 juillet 2026 · Conches-en-Ouche
Informations pratiques
Conches-en-Ouche
Festivités du 13 juillet à Conches-en-Ouche
Place Aristide Briand Conches-en-Ouche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
À l’occasion de la Fête nationale, la Ville de Conches-en-Ouche vous donne rendez-vous le 13 juillet sur la place Aristide-Briand pour une soirée conviviale et festive à partager en famille ou entre amis.
Dès 21h30, laissez-vous entraîner par l’ambiance musicale assurée par Music & Live, qui animera la place jusqu’au bout de la nuit.
Puis, à 22h30, ne manquez pas l’un des temps forts de la soirée l’embrasement du Donjon, un spectacle toujours aussi impressionnant !
Pour profiter pleinement de l’événement, une buvette et un espace de restauration seront également proposés sur place.
Rendez-vous le 13 juillet
Place Aristide-Briand Conches-en-Ouche
21h30 1h animation musicale avec Music & Live
22h30 embrasement du Donjon
️ Buvette et restauration sur place
Venez célébrer l’été et partager un moment chaleureux au cœur de Conches-en-Ouche. Une soirée placée sous le signe de la fête, de la musique et de la convivialité vous attend ! .
Place Aristide Briand Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 20 41
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English : Festivités du 13 juillet à Conches-en-Ouche
L’événement Festivités du 13 juillet à Conches-en-Ouche Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-07-03 par OT du Pays de Conches
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