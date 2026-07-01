Informations pratiques

Conches-en-Ouche

Festivités du 13 juillet à Conches-en-Ouche

Place Aristide Briand Conches-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

À l’occasion de la Fête nationale, la Ville de Conches-en-Ouche vous donne rendez-vous le 13 juillet sur la place Aristide-Briand pour une soirée conviviale et festive à partager en famille ou entre amis.

Dès 21h30, laissez-vous entraîner par l’ambiance musicale assurée par Music & Live, qui animera la place jusqu’au bout de la nuit.

Puis, à 22h30, ne manquez pas l’un des temps forts de la soirée l’embrasement du Donjon, un spectacle toujours aussi impressionnant !

Pour profiter pleinement de l’événement, une buvette et un espace de restauration seront également proposés sur place.

Rendez-vous le 13 juillet

Place Aristide-Briand Conches-en-Ouche

21h30 1h animation musicale avec Music & Live

22h30 embrasement du Donjon

️ Buvette et restauration sur place

Venez célébrer l’été et partager un moment chaleureux au cœur de Conches-en-Ouche. Une soirée placée sous le signe de la fête, de la musique et de la convivialité vous attend ! .

Place Aristide Briand Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 20 41

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English : Festivités du 13 juillet à Conches-en-Ouche

L’événement Festivités du 13 juillet à Conches-en-Ouche Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-07-03 par OT du Pays de Conches