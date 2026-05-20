Conches-en-Ouche

Randonnée du côté de Conches-en-Ouche, 26.09.2026

Conches-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

L’Office de Tourisme du Pays de Conches vous propose de partir en randonnée du côté de Conches-en-Ouche.

Distance environ 15 km

Durée environ 4h

Places limitées

Consignes

Chaussures adaptées pour la marche ou le trail

Bouteille d’eau 1,5 L

Veste coupe-vent

Casquette

Inscriptions

Office de Tourisme du Pays de Conches

2 rue Pierre Mendès-France, 27190 Conches-en-Ouche

02 32 30 32 98

tourisme@conchesenouche.com .

Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 32 98

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English : Randonnée du côté de Conches-en-Ouche, 26.09.2026

L’événement Randonnée du côté de Conches-en-Ouche, 26.09.2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Pays de Conches