Randonnée du côté de Conches-en-Ouche, 26.09.2026 Conches-en-Ouche
Randonnée du côté de Conches-en-Ouche, 26.09.2026 Conches-en-Ouche samedi 26 septembre 2026.
Conches-en-Ouche
Randonnée du côté de Conches-en-Ouche, 26.09.2026
Conches-en-Ouche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
L’Office de Tourisme du Pays de Conches vous propose de partir en randonnée du côté de Conches-en-Ouche.
Distance environ 15 km
Durée environ 4h
Places limitées
Consignes
Chaussures adaptées pour la marche ou le trail
Bouteille d’eau 1,5 L
Veste coupe-vent
Casquette
Inscriptions
Office de Tourisme du Pays de Conches
2 rue Pierre Mendès-France, 27190 Conches-en-Ouche
02 32 30 32 98
tourisme@conchesenouche.com .
Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 32 98
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English : Randonnée du côté de Conches-en-Ouche, 26.09.2026
L’événement Randonnée du côté de Conches-en-Ouche, 26.09.2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Pays de Conches
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