Visite guidée express : Murano contemporain, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche

Informations pratiques

Visite guidée express : Murano contemporain Samedi 19 septembre, 15h00 Musée du verre François Décorchemont Eure

Durée 15 min, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Plongez dans l’art de Murano contemporain (1980-2020) et découvrez des artistes profondément influencés par la tradition verrière de l’île. Chaque œuvre met en lumière le travail d’artistes aux démarches multiples, mêlant créativité, maîtrise technique et expérimentation.

Musée du verre François Décorchemont 25 Rue Docteur Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche, France Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie 0232309041 https://museeduverre.fr L’abbaye bénédictine a été fondée en 1035 et richement dotée. Elle a été ravagée pendant la guerre de Cent Ans, puis réformée par les mauristes au XVIIe siècle. De nombreux bâtiments ont été détruits après la Révolution, dont l’énorme abbatiale (90 mètres de long). Il subsiste aujourd’hui en élévation l’ancienne hôtellerie (avec charpente en partie du XVe siècle), le pressoir, des celliers et une partie de l’enclos.

Plongez dans l’art de Murano contemporain (1980-2020) et découvrez des artistes profondément influencés par la tradition verrière de l’île. Chaque œuvre met en lumière le travail d’artistes aux et…

© Photo Armon