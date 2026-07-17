Visite guidée express : Murano contemporain, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche
samedi 19 septembre 2026 · Musée du verre François Décorchemont · Conches-en-Ouche
Informations pratiques
Visite guidée express : Murano contemporain Samedi 19 septembre, 15h00 Musée du verre François Décorchemont Eure
Durée 15 min, 20 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Plongez dans l’art de Murano contemporain (1980-2020) et découvrez des artistes profondément influencés par la tradition verrière de l’île. Chaque œuvre met en lumière le travail d’artistes aux démarches multiples, mêlant créativité, maîtrise technique et expérimentation.
Musée du verre François Décorchemont 25 Rue Docteur Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche, France Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie 0232309041 https://museeduverre.fr L’abbaye bénédictine a été fondée en 1035 et richement dotée. Elle a été ravagée pendant la guerre de Cent Ans, puis réformée par les mauristes au XVIIe siècle. De nombreux bâtiments ont été détruits après la Révolution, dont l’énorme abbatiale (90 mètres de long). Il subsiste aujourd’hui en élévation l’ancienne hôtellerie (avec charpente en partie du XVe siècle), le pressoir, des celliers et une partie de l’enclos.
Plongez dans l’art de Murano contemporain (1980-2020) et découvrez des artistes profondément influencés par la tradition verrière de l’île. Chaque œuvre met en lumière le travail d’artistes aux et…
© Photo Armon
À voir aussi à Conches-en-Ouche (Eure)
- Démonstration verrière : techniques du verre au chalumeau par Lilas Force, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche 19 septembre 2026
- Spectacle : LabyrinthiK, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition Murano, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche 20 septembre 2026
- Randonnée du côté de Conches-en-Ouche, 26.09.2026 Conches-en-Ouche 26 septembre 2026
- Fête de la Pomme, du Cidre et du Fromage, 25.10.2026 Rue Paul Guilbaud Conches-en-Ouche 25 octobre 2026