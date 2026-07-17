Démonstration verrière : techniques du verre au chalumeau par Lilas Force, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche

Informations pratiques

Démonstration verrière : techniques du verre au chalumeau par Lilas Force Samedi 19 septembre, 14h00 Musée du verre François Décorchemont Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Après des études d’arts appliqués, Lilas Force découvre le travail du verre lors d’un voyage à Venise ; ce fut une véritable révélation. Elle intègre alors le Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers (CERFAV), puis ouvre son propre atelier au Le Mans.

Le temps d’un après-midi en continu, elle viendra au musée du Verre François Décorchemont à la rencontre du public pour faire découvrir son savoir-faire et partager sa passion, à travers une démonstration verrière tout public.

Musée du verre François Décorchemont 25 Rue Docteur Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche, France Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie 0232309041 https://museeduverre.fr L’abbaye bénédictine a été fondée en 1035 et richement dotée. Elle a été ravagée pendant la guerre de Cent Ans, puis réformée par les mauristes au XVIIe siècle. De nombreux bâtiments ont été détruits après la Révolution, dont l’énorme abbatiale (90 mètres de long). Il subsiste aujourd’hui en élévation l’ancienne hôtellerie (avec charpente en partie du XVe siècle), le pressoir, des celliers et une partie de l’enclos.

Après des études d’arts appliqués, Lilas Force découvre le travail du verre lors d’un voyage à Venise ; ce fut une véritable révélation. Elle intègre alors le Centre Européen de Recherches et de aux …

© Kateryna Photo / Le Mans