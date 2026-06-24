Informations pratiques

Conches-en-Ouche

Exposition de véhicules anciens, chaque 3è dimanche du mois à Conches

Avenue des Promenades Conches-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 12:00:00

Date(s) :

2026-08-16 2026-09-20 2026-10-18 2026-11-15 2026-12-20

Le Patrimoine Automobile Roulant Conchois, club de voitures anciennes de Conches, vous donne rendez-vous chaque 3ème dimanche du mois sur l’avenue des Promenades à Conches-en-Ouche pour vous présenter ses véhicules de collection (30 ans et plus) mais aussi ses véhicules dit youngtimers et/ou d’exception (moins de 30 ans).

Venez (re)découvrir le patrimoine roulant français et international d’autrefois.

Pour les enfants de 7 à 77 ans !

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Avenue des Promenades Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 6 37 92 96 78

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English : Exposition de véhicules anciens, chaque 3è dimanche du mois à Conches

L’événement Exposition de véhicules anciens, chaque 3è dimanche du mois à Conches Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-07-18 par OT du Pays de Conches