Visite guidée patrimoniale de Conches-en-Ouche, saison 2026 Conches-en-Ouche
Visite guidée patrimoniale de Conches-en-Ouche, saison 2026 Conches-en-Ouche mercredi 24 juin 2026.
Conches-en-Ouche
Visite guidée patrimoniale de Conches-en-Ouche, saison 2026
Conches-en-Ouche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:00:00
fin : 2026-10-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-08-08 2026-10-21
Plongez dans l’histoire de Conches-en-Ouche lors d’une visite guidée captivante du centre-ville avec l’Office de Tourisme du Pays de Conches.
Puis testez vos connaissances de façon ludique avec un quiz interactif à la Micro-Folie de Conches.
Une sortie originale entre culture et amusement ! .
Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 32 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée patrimoniale de Conches-en-Ouche, saison 2026
L’événement Visite guidée patrimoniale de Conches-en-Ouche, saison 2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Pays de Conches
À voir aussi à Conches-en-Ouche (Eure)
- Marché hebdomadaire de Conches-en-Ouche (jeudi matin) Conches-en-Ouche 28 mai 2026
- Nuit Vénitienne au musée du verre Musée du verre François Décorchemont Conches-en-Ouche 29 mai 2026
- Ysé avec la chorale Au cours de l’Iton et le quatuor Altaïs, 30 et 31.05.2026 Pôle culturel Conches-en-Ouche 30 mai 2026
- Visite guidée : découverte des jardins du musée du musée du Verre François Décorchemont, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche 7 juin 2026
- Visite libre du jardin et potager hospitalier, Ehpad de Conches-en-Ouche – Résidence « Les Reflets d’Argent », Conches-en-Ouche 7 juin 2026