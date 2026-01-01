Conches-en-Ouche

Visite guidée patrimoniale de Conches-en-Ouche, saison 2026

Conches-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 15:00:00

fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-08-08 2026-10-21

Plongez dans l’histoire de Conches-en-Ouche lors d’une visite guidée captivante du centre-ville avec l’Office de Tourisme du Pays de Conches.

Puis testez vos connaissances de façon ludique avec un quiz interactif à la Micro-Folie de Conches.

Une sortie originale entre culture et amusement ! .

Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 32 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée patrimoniale de Conches-en-Ouche, saison 2026

L’événement Visite guidée patrimoniale de Conches-en-Ouche, saison 2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-05-21 par OT du Pays de Conches