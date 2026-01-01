Les insectes des environs de Conches, 08.08.2026 Salle de conférence Conches-en-Ouche
samedi 8 août 2026 · Salle de conférence · Conches-en-Ouche
Informations pratiques
Conches-en-Ouche
Les insectes des environs de Conches, 08.08.2026
Salle de conférence Pôle culturel Conches-en-Ouche Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Diaporama d’insectes pris par un amateur en 2023 dans les environs de Conches.
Pôle culturel
Salle de conférence
14 rue Jacques Villon
27190 Conches .
Salle de conférence Pôle culturel Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 6 85 43 78 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les insectes des environs de Conches, 08.08.2026
L’événement Les insectes des environs de Conches, 08.08.2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Conches
À voir aussi à Conches-en-Ouche (Eure)
- Marché hebdomadaire de Conches-en-Ouche (jeudi matin) Conches-en-Ouche 23 juillet 2026
- Démonstration verrière : techniques du verre au chalumeau par Lilas Force, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche 19 septembre 2026
- Visite guidée express : Murano contemporain, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche 19 septembre 2026
- Spectacle : LabyrinthiK, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition Murano, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche 20 septembre 2026