Les insectes des environs de Conches, 08.08.2026 Salle de conférence Conches-en-Ouche

Informations pratiques

Conches-en-Ouche

Les insectes des environs de Conches, 08.08.2026

Salle de conférence Pôle culturel Conches-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 16:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Diaporama d’insectes pris par un amateur en 2023 dans les environs de Conches.

Pôle culturel

Salle de conférence

14 rue Jacques Villon

27190 Conches .

Salle de conférence Pôle culturel Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 6 85 43 78 30

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English : Les insectes des environs de Conches, 08.08.2026

L’événement Les insectes des environs de Conches, 08.08.2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Conches