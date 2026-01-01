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Les insectes des environs de Conches, 08.08.2026 Salle de conférence Conches-en-Ouche

samedi 8 août 2026 · Salle de conférence · Conches-en-Ouche

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Salle de conférence
Adresse
Pôle culturel
Ville
27190 Conches-en-Ouche
Département
Eure
Tarif

Conches-en-Ouche

Les insectes des environs de Conches, 08.08.2026

Salle de conférence Pôle culturel Conches-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Diaporama d’insectes pris par un amateur en 2023 dans les environs de Conches.

Pôle culturel
Salle de conférence
14 rue Jacques Villon
27190 Conches   .

Salle de conférence Pôle culturel Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 6 85 43 78 30 

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English : Les insectes des environs de Conches, 08.08.2026

L’événement Les insectes des environs de Conches, 08.08.2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Conches

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