Visite guidée de l’exposition Murano, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition Murano Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée du verre François Décorchemont Eure

Durée 1h, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Cette année, le musée met à l’honneur le verre du XXᵉ siècle (1920–1970), produit à Murano, l’île de Venise bien connue pour sa production verrière. Découvrez les pièces emblématiques et les productions variées réalisées sous la supervision de divers directeurs artistiques, par des artistes ayant collaboré avec des manufactures, ainsi que par d’autres maîtres-verriers de l’île. Admirez leur créativité et laissez-vous surprendre par l’inventivité qui guide la démarche des maîtres-verriers de Murano.

Musée du verre François Décorchemont 25 Rue Docteur Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche, France Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie 0232309041 https://museeduverre.fr L’abbaye bénédictine a été fondée en 1035 et richement dotée. Elle a été ravagée pendant la guerre de Cent Ans, puis réformée par les mauristes au XVIIe siècle. De nombreux bâtiments ont été détruits après la Révolution, dont l’énorme abbatiale (90 mètres de long). Il subsiste aujourd’hui en élévation l’ancienne hôtellerie (avec charpente en partie du XVe siècle), le pressoir, des celliers et une partie de l’enclos.

Cette année, le musée met à l’honneur le verre du XXᵉ siècle (1920–1970), produit à Murano, l’île de Venise bien connue pour sa production verrière. Découvrez les pièces emblématiques et les variées…

© Collection Holz