Spectacle : LabyrinthiK, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche

Informations pratiques

Spectacle : LabyrinthiK Samedi 19 septembre, 20h00 Musée du verre François Décorchemont Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Plastik Room présente Labyrinthik, une déambulation immersive au sein des espaces du musée, entre concert performatif, danse contemporaine, installation légère et présences physiques. Le public est invité à traverser un parcours vivant, composé d’apparitions, de déplacements, de sons, de gestes et de matières. La performance dialogue avec l’architecture du lieu, ses circulations, ses transparences et ses zones de passage. Les corps deviennent des présences sensibles, ouvrant des images mentales plutôt qu’un récit linéaire. À la frontière du concert, de la danse et de l’installation vivante, LabyrinthiK transforme momentanément le musée en chambre d’échos poétique et sensorielle.

Musée du verre François Décorchemont 25 Rue Docteur Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche, France Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie 0232309041 https://museeduverre.fr L’abbaye bénédictine a été fondée en 1035 et richement dotée. Elle a été ravagée pendant la guerre de Cent Ans, puis réformée par les mauristes au XVIIe siècle. De nombreux bâtiments ont été détruits après la Révolution, dont l’énorme abbatiale (90 mètres de long). Il subsiste aujourd’hui en élévation l’ancienne hôtellerie (avec charpente en partie du XVe siècle), le pressoir, des celliers et une partie de l’enclos.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Plastik Room présente Labyrinthik, une déambulation immersive au sein des espaces du musée, entre concert performatif, danse contemporaine, légère…

© Plastik Room