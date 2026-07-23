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Peindra et sculptera, 23.07 et 13.08.2026 Parc de la Forge Conches-en-Ouche

jeudi 13 août 2026 · Parc de la Forge · Conches-en-Ouche

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Parc de la Forge
Adresse
26 rue de la Forge
Ville
27190 Conches-en-Ouche
Département
Eure
Tarif

Conches-en-Ouche

Peindra et sculptera, 23.07 et 13.08.2026

Parc de la Forge 26 rue de la Forge Conches-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:00:00
fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Vous êtes artiste amateur, curieux, et souhaitez découvrir la peinture, la sculpture, les beaux-arts ? Alors ces 2 rendez-vous sont faits pour vous.

Venez découvrir, essayer, regarder, et échanger avec nos amis de LARPA ( ) dans le cadre enchanteur du Parc de la Forge.

Une après-midi pour créer, partager et s’émerveiller !!   .

Parc de la Forge 26 rue de la Forge Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 6 62 51 71 79 

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English : Peindra et sculptera, 23.07 et 13.08.2026

L’événement Peindra et sculptera, 23.07 et 13.08.2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-07-23 par OT du Pays de Conches

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