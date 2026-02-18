Cuisson au four à pain, saison 2026 Rue Paul Guilbaud Conches-en-Ouche
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
2026-03-07 2026-04-11 2026-05-14 2026-06-06 2026-07-04 2026-08-08 2026-09-05 2026-10-03 2026-10-25
Benoist Parmentier, pâtissier-chocolatier, allumera, de mars à octobre 2026, le four à pain du Musée du Rouloir de Conches-en-Ouche et confectionnera pour notre plus grand plaisir des pains à l’ancienne, des brioches et d’autres gourmandises.
Rue Paul Guilbaud Musée du Rouloir Arboretum Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 9 66 81 04 92
